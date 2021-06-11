Турнир с участием Хабиба в Алматы: полный кард, информация по билетам и заполняемости зала

В пятницу, 18 июня, на "Алматы Арене" пройдет турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Champiomship - EFC 37. Это событие посетит специальный гость турнира, президент организации, непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена вне зависимости от весовой категории Хабиб Нурмагомедов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кард ивента включит в себя 13 поединков, главным из которых станет противостояние президента EFC Шамиля Завурова (39-6-1), по прозвищу "Лев Дагестана", и Рикардо Тирлони (21-8) из Бразилии.

В этот вечер свои поединки проведут пять казахстанцев: Виталий Радионов (0-0), Дияр Нургожай (5-0), Исатай Темиров (9-3-1), Санжар Адилов (6-1-1) и Жасулан Акимжан (6-2).

Полностью кард турнира выглядит следующим образом:

1. Виталий Радионов (Караганда, Казахстан) vs Шамиль Магомедов (Махачкала, Россия);

2. Дмитрий Михайлиди (Омск, Россия) vs Рамин Султанов (Баку, Азейрбайджан);

3. Ахубег Омаров (Махачкала, Россия) vs Баймурат Сайтиев (Бишкек, Кыргызстан);

4. Жора Айвазян (Краснодар, Россия) vs Жиргалбек Эмилбеков (Бишкек, Кыргызстан);

5. Шахбан Алхасов (Махачкала, Россия) vs Юрий Ермоленко (Белгород, Россия);

6. Дадахон Хасанов (Ташкент, Узбекистан) vs Раджабали Файзидини (Душанбе, Таджикистан);

7. Дияр Нургожай (Алматы, Казахстан) vs Вадим Литвин (Минск, Беларусь);

8. Исатай Темиров (Атырау, Казахстан) vs Денис Измоденов (Екатеринбург, Россия);

9. Санжар Адилов (Караганда, Казахстан) vs Ильмиямин Джавадов (Махачкала, Россия);

10. Тьяго Бонифацио (Рио-де-Жанейро, Бразилия) vs Валерий Грицутин (Кисловодск, Россия);

11. Михаил Малютин (Санкт Петербург, Россия) vs Умиджон Мусаев (Душанбе, Таджикистан);

12. Жасулан Акимжан (Нур-Султан, Казахстан) vs Роман Авдал (Новоросийск, Россия);

13. Шамиль Завуров (Махачкала, Россия) vs Рикардо Тирлони (Флорианаполис, Бразилия).

Мероприятие пройдет 18 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. В апреле "Алматы Арена" стала участником проекта Ashyq, это значит, что турнир EFC 37 будет доступен любителям смешанных единоборств с подтвержденным безопасным статусом, при условии 20 процентов заполняемости зала.

Прямую трансляцию турнира зрители смогут посмотреть на телеканале "Хабар". Официальным информационный партнер турнира - интернет-портал Vesti.kz.

Приобрести билеты можно в кассах и на сайте "Алматы Арены", а также на Ticketon.kz и Zakazbiletov.kz.

EFC была создана в декабре 2020 года после покупки Хабибом лиги GFC. После смены названия и руководства, лига планирует значительно расширить географию своих турниров, захватывая не только страны СНГ, но и дальнее зарубежье.

Напомним, что в 2019 году "Алматы Арена" принимала турнир лиги Gorilla Fighting Championship - GFC 23.

Фото: EFC©️

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