"Цель - попасть в UFC". Казахстанец прокомментировал победу на турнире Хабиба в Алматы

Бакытжан Нурпеисов

Казахстанский боец Санжар Адилов прокомментировал победу на турнире по смешанным единоборствам EFC 37 в Алматы, который проводится под эгидой лиги звезды UFC Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Champiomship, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником представителя Караганды был Ильмиямин Джавадов (Махачкала, Россия). По итогам трех пятиминутных раундов Адилов выиграл единогласным решением судей. Для него эта победа стала третьей подряд.

"Все по воле Аллаха. Мои тренеры поставили план на бой. Я постарался выполнить задачу и порадовать болельщиков. Следующий бой будет тогда, когда руководство скажет.

Моя самая главная цель - это попадание в UFC. Сейчас все мои мысли о том, чтобы завоевать пояс и защитить его. Вы все видели меня в деле. В последнее время я набрался большого опыта. Я сейчас в хорошей форме и готов к бою", - отметил Адилов.

Напомним, что сам Хабиб Нурмагомедов тоже прибыл в Алматы. Он является главным гостем турнира.

Ранее в рамках турнира поражения потерпели казахстанцы Виталий Радионов и Исатай Темиров.

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