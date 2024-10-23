Тренер заменил бойца за день до боя и нокаутировал казахстанца: видео

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Еркин Дарменов (13-7) выступил на турнире UAE Warriors 55 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Его соперником был опытный бразилец Родриго Кавалейро (27-10). Схватка прошла в договорном весе до 85 килограммов и завершилась уже в первом раунде - Кавалейро выиграл нокаутом.

Хотя изначально Дарменов должен был подраться с бывшим бойцом PFL Карлосом Леалем (21-5). Однако за день доя бразилец принял предложение на коротком уведомлении выступить на турнире UFC 308 в эту субботу (26 октября). В итоге вместо Леала против казахстанца вышел его тренер Родриго.

Для Дарменова это поражение стало восьмым в карьере при 13 победах, тогда как Кавалейро выиграл 27-й поединок при десяти поражениях.

Теперь в активе казахстанца два поражения и одна победа в промоушене UAE Warriors.