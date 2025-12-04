Тренер Шавката Рахмонова высказался о титульном бое

Главный тренер команды DAR Team Эдуард Базров в интервью Sport+ поделился мыслями о предстоящем поединке: казахстанец Али Бадрудинов встретится с Нодирбеком Ахатжоновым за титул чемпиона NAIZA в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

"Нас ждет очень хороший бой. Этот поединок должен был состояться раньше, но из-за травмы нашего соперника он переносился. Надеюсь, что сейчас все будет хорошо и оба спортсмена покажут то, на что способны.

Али сейчас готовится в Дагестане, сейчас там лучшие спарринг -партнеры. До этого он прошел подготовку в Алматы. Мы с ним на связи каждый день, все под контролем, находится в хорошей форме.

Для нашей команды очень важно забрать пояс, поднять настроение в конце года и доказать всем, что Али сейчас в лиге сильнейший", - заявил Базров.

Бой пройдет 20 декабря в Атырау.

Напомним, что Базров является тренером казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19-0).

Стоит отметить, что последний бой Рахмонов провёл в декабре 2024-го, тогда по итогам пяти раундов он победил ирландца Иэна Гэри (16-1). После этого поединка у Шавката обострилась травма, из-за которой он пропустил большую часть года.

Казахстанец не раз заявлял, что планирует вернуться на ринг в ноябре-декабре 2025-го. Однако, судя по всему, его планы на выступления в UFC претерпели изменения.