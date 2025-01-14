Топовая лига MMA прекратила существование. Что будет с боем Нурмагомедова?

Топовая ММА-лига Bellator прекратила существование. Как сообщил авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани, бренд Bellator больше не существует, и турниры под его эгидой проводиться не будут, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Однако это не конец истории - Bellator станет основой новой "чемпионской серии PFL".

В рамках этого формата бойцы будут бороться за чемпионские пояса, которые станут отдельными от традиционных поясов Гран-при, обновляемых ежегодно. Также изменится система регулярного сезона PFL: вместо набора баллов спортсмены будут продвигаться по олимпийской системе на выбывание.

По данным Yahoo Sports, последний чемпионский бой в истории Bellator проведет Усман Нурмагомедов. 25 января он защитит свой пояс в поединке против Пола Хьюза на турнире в Дубае. Однако мероприятие пройдет под новым названием - PFL Champions Series 1.