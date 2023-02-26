Не только Сапиев. Баскетболист "воткнул" знаменитого бойца ММА на прогиб

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 12:20
©Кадр из видео

Эпичный момент произошел на турнире по Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) с участием именитых спортсменов на ивенте Naiza 49, который прошел в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время борьбы за мяч баскетболист "воткнул" на прогиб знаменитого бойца ММА Артема Резникова. "Бросок на пять баллов", - гласит подпись к видео на странице Naiza.

Сам Резников с юмором отреагировал на этот бросок: "Теперь я побывал космонавтом".

Добавим, что на турнире не обошлось без скандала. Во время игры Batyrball борец Зелимхан Мусиханов применил против Серика Сапиева борцовский прием - это не понравилось боксеру, после чего в октагоне завязалась потасовка. Затем спортсмены продолжили выяснять отношения в раздевалке.

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан

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