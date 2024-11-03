Титулованный россиянин пообещал уронить Нганну в бою по правилам ММА

Чемпион лиги ONE Championship в трех весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин (14-0) озвучил планы на следующий год. Он собирается побить экс-чемпиона UFC, ныне звезду промоушена PFL Фрэнсиса Нганну (18-3), передают Vesti.kz.

"2025 год, я готов. Я чувствую, что это будет большой год, большой вызов. Думаю, что и ONE Championship готов к этому бою. Так что, 9 числа я уроню лучшего борца Африки, а в 2025 году уроню лучшего ударника Африки. Сделаем дабл-шот (смеется)

Я готов ко всему, я боец ММА. Я умею все: могу бить, могу бороться. Я готов к любому раскладу, который предложит мне Нганну. Но я хотел бы провести бой в стойке, потому что люди любят нокауты, любят, когда течет кровь, когда бойцы месят друг друга руками, никто не любит борьбу. Сейчас, когда я смотрю борьбу, это возню, я - боец, сам засыпаю через пять минут. Так что, нужны бои в стойке, людям нужен экшн", - сказал Малыхин в интервью YouTube-каналу DeWar Report by Val Dewar.