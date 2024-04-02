Станет звездой? Непобежденный казахстанец с 10-0 попал в один из сильнейших промоушенов мира

Автор: Димаш Тулегенов

Один из лучших мировых промоушенов в мире смешанных единоборств (ММА) - ONE Championship - подписал контракт с непобежденным бойцом из Казахстана Саматом Мамедовым (10-0). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о состоявшейся сделке и знакомит вас с перспективным файтером из Шымкента.

25-летний спортсмен начал профессиональную карьеру четыре года назад. За это время Мамедов одержал десять побед в десяти поединках, набрав девять финишей (три нокаута и шесть сдач соперников). У него есть опыт выступлений в легком и полусреднем дивизионах, но в большей степени он знаком болельщикам как боец-легковес.

Теперь, по информации авторитетного источника MMA Junkie, Мамедов был подписан известным сингапурским промоушеном ONE Championship. Эту лигу принято считать одной из сильнейших в мире, наряду с такими гигантами индустрии, как UFC, Bellator и АСА.

Россиянин Анатолий Малыхин - чемпион сразу в трех весовых категориях ONE FC (тяжелая, полутяжелая, средняя)

Первые профессиональные поединки Мамедов провел под эгидой организации Triumph Fights в Алматы. В марте 2020-го он провел четыре поединка за день и выиграл Гран-при, разобравшись с каждым оппонентом. Причем в решающем бою он единогласным решением выиграл у более опытного спортсмена и своего соотечественника Серикбая Ходжабаева.

Спустя год он принял участие на турнире лиги Turan FC в Шымкенте, победив сабмишеном дебютанта. Еще несколько месяцев спустя он дебютировал в одной из ведущих лиг страны - промоушене OCTAGON. В ней Самату не нашлось равных за эти два с половиной года.

Мамедов дрался на пяти ивентах в Алматы, и в каждом из боев финишировал противника в первом раунде. Так он прошел двух соперников из Узбекистана, оппонентов из Кыргызстана и Ирана, а в последней схватке, состоявшейся в декабре прошлого года, финишировал опытного американца Уилла Чоупа (42-21).

Этот боец провел больше 60 профессиональных поединков, и он сам является мастером болевых и удушающих приемов (29 побед сабмишенами). Но в очном противостоянии Мамедов заставил его сдаться в первой же пятиминутке. В январе 2014-го Чоуп провел первый и последний бой в UFC, техническим нокаутом во втором раунде проиграв будущему чемпиону организации и своему соотечественнику Максу Холлоуэю.

Вот, как новичок ONE FC из Казахстана разобрался с экс-бойцом UFC из США:

Теперь, набравшись опыта, 25-летний Мамедов отправился в топовую иностранную лигу. В скором времени он впервые подерется за пределами Казахстана и проявит себя перед новой публикой. Он будет выступать в дивизионе, где в настоящее время чемпионом является американский спортсмен Кристиан Ли (17-4).

В топе этого веса также есть имена южнокорейца Рай Юн Ока (17-4), японца Синьи Аоки (48-11-0-1), россиянина Сайгида Изагахмаева (22-2) и других известных бойцов.

Самату предстоит столкнуться со многими особенностями лиги ONE FC, которые нельзя встретить в других организациях. К примеру, там запрещена весогонка, бойцы взвешиваются в день бою и обходятся без обезвоживания и стресса для организма. В сингапурской лиге он, скорее всего, будет выступать в полусреднем весе, лимиты которого такие же, как у обычных легковесов в других промоушенах.

Большинство турниров ONE FC проводит в юго-восточной Азии - Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Филиппинах и других странах. Но есть и ивенты, которые проводятся в других регионах. По крайней мере, промоутеры уже устраивали вечера боев в Катаре и США.

Пока ONE FC не самое популярное направление для молодых казахстанских бойцов, которые в первую очередь смотрят в сторону США с надеждой на переход в UFC. Но это тоже отличный шаг вперед для развития карьеры.

В этой лиге уже десять боев (8-2) провел известный казахстанский файтер Кайрат Ахметов (27-2). И его пример доказывает, что звездой мировой арены можно стать и за пределами UFC.

Пожелаем Мамедову удачи в новом пути!