Стало известно место Казахстана в мировом рейтинге ММА

Стало известно, какое место занимает Казахстан в рейтинге стран в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) по версии портала MMA-Oracle.com, сообщают Vesti.kz.

Абсолютным лидером является США - "актив" американцев оценивается в 209 428 баллов. На втором месте идет Бразилия (140 091), а замыкает тройку сильнейших стран в ММА Россия (84 587).

Казахстан в этом рейтинге идет на 15-м месте (7 718 баллов).

Топ-10 стран в ММА выглядит так:

1. США - 209 428

2. Бразилия - 140 091

3. Россия - 84 587

4. Япония - 50 129

5. Великобритания - 27 881

6. Канада - 21 274

7. Польша - 19 843

8. Украина - 16 211

9. Франция - 14 023

10. Австралия - 10 213,

...15. Казахстан - 7 718.

Самым ярким представителем Казахстана в ММА на данный момент является Шавкат Рахмонов (18-0). Номад выступает в UFC, где провел шесть боев и во всех одержал победы.