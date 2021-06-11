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"Стал заложником собственного желания". Российский эксперт высказался о поражении Оспанова

Все решил максимально неожиданный удар.

"Стал заложником собственного желания". Российский эксперт высказался о поражении Оспанова
Арман Оспанов (справа). Фото: Cooper Neill©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Поражение Армана Оспанова (11-4) в дебютном поединке в рамках американской лиги PFL поможет ему переосмыслить некоторые вещи. Именно к такому выводу пришел российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин. Он поделился своими впечатлениями от боя с корреспондентом Vesti.kz.

"К сожалению, Арман стал заложником собственного желания победить и победить ярко. Да, он безусловно вел по раундам, был более острее, активен. Уэйд же дотерпел и нанес удар ногой, который был максимально неожиданным и одновременно болезненным. После него Арман уже не смог вернуться в ситуацию", - отметил эксперт.

Также Лазорин поразмышлял о том, нужно ли было казахстанскому файтеру действовать по-другому - в более аккуратной и непривычной для себя манере.

"Надо ли было Арману драться более прагматично и спокойно, без риска? Не думаю, это было бы не в его стиле. Но этот бой будет для него своеобразным опытом. Такое уже случалось с другими, он не первый человек, выходящий фаворитом на дебют и проигрывающий в, казалось бы, выигрышном бою. Думаю, что это поражение поможет Арману переосмыслить некоторые вещи", - заключил он.

Напомним, что 31-летний Оспанов провел первый заокеанский бой в своей карьере, с поражения нокаутом дебютировав в известной лиге PFL. Его обидчиком стал 33-летний американец Крис Уэйд (19-6), в прошлом выступавший в UFC.

Отметим, что первый раунд судьи отдали именно бойцу из Казахстана.

"Все решила одна ошибка". Зарубежный эксперт прокомментировал поражение Оспанова в дебютном бою в США

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Метки:
MMA UFC Оспанов Арман Казахстан США Россия

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