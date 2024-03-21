Стал известен новый соперник Нганну после сокрушительного поражения от Джошуа

Известный боец смешанных единоборств и боксер Фрэнсис Нганну (17-3 в ММА, 0-2 в боксе) свой следующий бой проведет в ближайшие полгода. Об этом заявил основатель лиги PFL Донн Дэвис, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Спортс.

По словам промоутера, уже в июле 37-летний спортсмен может встретиться в клетке с бразильцем Ренаном Феррейрой (13-3-0-3), являющимся чемпионом PFL в тяжелом весе. В крайнем случае это противостояние состоится в сентябре этого года.

Получается, что Нганну вернется к боям по ММА впервые с января 2022 года, когда он провел свой последний поединок по контракту с UFC. В тот вечер камерунец единогласным решением победил француза Сирила Гана.

В конце октября прошлого года Нганну дебютировал в профессиональном боксе, проиграв раздельным решением судей Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО). Однако в марте 2024-го Фрэнсис потерпел еще одну неудачу - он был отправлен в нокаут Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).