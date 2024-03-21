Стал известен новый соперник Нганну после сокрушительного поражения от Джошуа

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 15:30
©IG/francisngannou

Известный боец смешанных единоборств и боксер Фрэнсис Нганну (17-3 в ММА, 0-2 в боксе) свой следующий бой проведет в ближайшие полгода. Об этом заявил основатель лиги PFL Донн Дэвис, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Спортс.

По словам промоутера, уже в июле 37-летний спортсмен может встретиться в клетке с бразильцем Ренаном Феррейрой (13-3-0-3), являющимся чемпионом PFL в тяжелом весе. В крайнем случае это противостояние состоится в сентябре этого года.

Получается, что Нганну вернется к боям по ММА впервые с января 2022 года, когда он провел свой последний поединок по контракту с UFC. В тот вечер камерунец единогласным решением победил француза Сирила Гана.

В конце октября прошлого года Нганну дебютировал в профессиональном боксе, проиграв раздельным решением судей Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО). Однако в марте 2024-го Фрэнсис потерпел еще одну неудачу - он был отправлен в нокаут Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

Метки:
Бокс Профессиональный бокс MMA UFC Камерун Фьюри Тайсон Джошуа Энтони

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:30
MMA
Стал известен новый соперник Нганну после сокрушительного поражения от Джошуа
Сегодня , 12:00
MMA
Казахстанский боец выбрал себе "новую жертву" в UFC
Сегодня , 08:30
MMA
"За два раунда". 22-летний казахстанец угрожает опытному чемпиону из Дагестана с 11-0
Вчера , 13:35
MMA
Казахстанский Макгрегор ответил на "предложение" сдать бой за миллион долларов
Вчера , 08:19
MMA
Просто невероятно! Сколько времени в клетке затратил Рахмонов за 18 боев?
19 марта, 12:48
MMA
Первый турнир UFC в Казахстане: как и почему он сорвался?
18 марта, 18:45
MMA
"Пять боев подряд". Жалгас Жумагулов раскрыл затраты на проживание в США
17 марта, 08:40
MMA
Участники соглавного боя UFC устроили потасовку после вердикта судей (Видео)
17 марта, 08:18
MMA
Легенда UFC возвращается в октагон: есть дата и соперник
17 марта, 07:59
MMA
Неожиданное событие произошло на турнире UFC: подробности
© 2008 - 2024 ТОО «EML»