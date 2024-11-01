Стал известен гонорар Тони Фергюсона за бой в Казахстане

Непобежденный казахстанец Василий Тахтай (9-0) в интервью Sport Plus высказался о переговорах с 40-летней звездой UFC из США Тони Фергюсоном (25-11), сообщают Vesti.kz.

Их бой мог пройти 2 ноября в Астане в рамках лиги лиге Dala Fighting Championship. Но, Фергюсон продлил контракт с UFC. Тахтай в ближайшую субботу подерется с другим экс-бойцом из США американцем Уиллом Чопом. Соперники оспорят вакантный титул чемпиона лиги в легком весе.

- Насколько вообще реальна была история с Тони Фергюсоном?

- Мои менеджеры связались с ним, он подтвердил, что контракт с UFC закончился, даже была озвучена сумма 200 000 долларов, за которую он был готов приехать и драться. Организация была готова привезти его в Астану, но в последний момент он сказал, что продлевает контракт с UFC.

- Вы ранее говорили, что возвращение в октагон возможно только при хорошей мотивации. Что Вас мотивирует сейчас выйти в октагон 2 ноября в Астане?

- Моя мотивация - хороший гонорар. Я готовился на Тони, это для меня в первую очередь громкое имя и хороший гонорар. Но несмотря на то, что соперник поменялся, я остаюсь при своем гонораре.

Фергюсон является бывшим временным чемпионом UFC. Его последний бой в рамках промоушена прошел 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда, он уступил американцу Майклу Кьезе удушающим приемом в первом раунде. Его серия из поражений составляет восемь боев.