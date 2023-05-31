Соперник Резникова по финалу Гран-при за миллион долларов назвал его сильное качество

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:44
©ACA MMA

Российский боец MMA Эдуард Вартанян в интервью MMA.Metaratings.ru дал характеристику своему сопернику по финалу Гран-при ACA казахстанцу Артему Резникову (24-6), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) на турнире ACA 159. Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

"Не ощущаю, что бой с Резниковым будет для меня самым важным в карьере. Для меня каждый бой важен. Даже тот, который прошел семь лет тому назад. Чувствую себя молодым, горячим, задорным, на 22 года. Опытным бойцом, но молодым в плане восстановления кондиций и других качеств. Самое главное — желание. Глаза горят на 100 процентов. Они и в полуфинале горели. Они не погасли, мои глаза будут гореть, пока я смогу двигаться. И в моей вселенной бой с Артемом - очень важный. Сильное качество Резникова - силовая прямолинейная борьба", - сказал Вартанян.

На данный момент Резников продолжает свою победную серию в легком весе, выиграв десять поединков. В свою очередь Вартанян сумел одержать победу в семи последних боях.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:44
MMA
Соперник Резникова по финалу Гран-при за миллион долларов назвал его сильное качество
Вчера , 08:30
MMA
Шавката Рахмонова оскорбили за брошенный вызов экс-претенденту на титул UFC
30 мая, 22:15
MMA
У казахстанского бойца сорвался титульный поединок. Известна причина
30 мая, 21:40
MMA
"Остановит его". Звездный боец UFC дал прогноз на возможный поединок Канело - Макгрегор
30 мая, 16:00
MMA
Артем Резников оценил соперника перед финалом Гран-при за миллион долларов
29 мая, 21:21
MMA
Рахмонов обратился к Казахстанскому Макгрегору
29 мая, 14:28
MMA
Казахстанский Макгрегор дебютирует в новой лиге. Кого он собирается побить на этой неделе?
29 мая, 13:05
MMA
Асу Алмабаев раскрыл причину непобедимости Шавката Рахмонова
29 мая, 12:18
MMA
Стали известны сроки следующего боя Шавката Рахмонова в UFC
28 мая, 00:06
MMA
"Казахстанский Сехудо" заставил соперника сдаться и защитил титул чемпиона лиги OCTAGON
© 2008 - 2023 ТОО «EML»