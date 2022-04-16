Скандалом завершился титульный бой в Bellator

В американском Сан-Хосе прошел 277-й номерной турнир Bellator, в рамках которого россиянин Вадим Немков встречался в титульном поединке с американцем Кори Андерсоном, но победитель выявлен не был, сообщает "Р-Спорт".

За несколько секунд до конца третьего раунда судья остановил поединок: над глазом Немкова образовалось глубокое рассечение, и врачи не дали поединку продолжиться.

Источник сообщает, что было предположение о победе претендента, однако после просмотра повтора стало ясно, что удар в лоб Немкову был нанесен головой, что запрещено правилами ММА.

Бой под недовольный гул фанатов признали несостоявшимся:

- чемпионский пояс Bellator остался у россиянина;

- финал Гран-при будет проведен вновь.

"Официальное правило - отсутствие состязаний после случайного столкновения голов. Чемпион #AndStill в полутяжелом весе Вадим Немков. В настоящее время в #BellatorLHWGP нет победителя", - написано в официальных социальных сетях организации.

Теперь ожидается, что конкуренты проведут реванш - осталось узнать дату боя.

"Немкову придется на время отложить мысли о супербое с чемпионом среднего веса нидерландцем Гегардом Мусаси и потенциальном переходе в UFC - впереди у российского полутяжа реванш с Андерсоном, который, несомненно, привлечет еще больше внимания, чем первое противостояние"- констатирует "Р-Спорт".

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