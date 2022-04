Обокрали? Неожиданным результатом закончился титульный бой в ММА

Бразильский боец Патрисио Фрейре (33-5) выиграл титул чемпиона Bellator в полулегком весе - он нанес первое поражение в карьере американцу Эй Джею Макки (18-1), передает корреспондент Vesti.kz.

Титульное противостояние стало главным событием турнира Bellator 277 в Сан-Хосе (США). Поединок прошел всю дистанцию в пять раундов, а по их итогам судьи отдали победу бразильцу Фрейре (49:46, 48:47 и 48:47).

Таким образом, 34-летний боец взял реванш за прошлогоднее поражение американцу, когда попался на "гильотину" уже в первом раунде. Что касается Макки, то 27-летний боец проиграл впервые за десять лет после дебюта.

Возможно, соперники встретятся в третий раз, ведь реакция американца показывает, что он не согласен с судейским решением.

👑 The King of rematches is once again the King of the Featherweights.#AndNew World Champion, @PatricioPitbull - winning by Unanimous Decision.#Bellator277 is LIVE on @SHOsports pic.twitter.com/FoxBMVceOk