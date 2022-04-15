Бразильский файтер в двух словах описал бой с казахстанцем в UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов следующий бой в UFC проведет против бразильца Раулиана Пайвы 25 июня, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пайва, как известно, победил в американском промоушене другого казахстанца Жалгаса Жумагулова. Теперь Морозов хочет отомстить за своего друга, а вот как на новость о бое с Сергеем отреагировал Пайва в соцсетях: "Давай, мужик!".

Морозов последний поединок в UFC провел в феврале, потерпев досрочное поражение от бразильца Дугласа Силвы де Андраде. Для казахстанца эта неудача стала второй в трех проведенных схватках.

Пайва в последнем бою, в декабре 2021-го, проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Шону О'Мэлли.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира