Ирландский боец Питер Куилли на турнире Bellator 285 в Дублине уступил американцу Бенсону Хендерсону, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пятираундовый нетитульный бой прошел в легком весе и стал главным событием турнира. Все три судьи отдали победу 38-летнему Хендерсону - 49-45.

Напомним, что в ноябре 2017 года Куилли встречался с казахстанцем Куатом Хамитовым. "Найман" первоначально выиграл у него бой на Fight Nights 80, но после боя команда Куилли подала протест. В итоге апелляционная комиссия Союза ММА России изменила результат с победы Хамитова на ничью.