Скандальный соперник "Наймана" проиграл ветерану на Bellator 285

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 15:14
©twitter.com/BellatorPR

Ирландский боец Питер Куилли на турнире Bellator 285 в Дублине уступил американцу Бенсону Хендерсону, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пятираундовый нетитульный бой прошел в легком весе и стал главным событием турнира. Все три судьи отдали победу 38-летнему Хендерсону - 49-45.

Напомним, что в ноябре 2017 года Куилли встречался с казахстанцем Куатом Хамитовым. "Найман" первоначально выиграл у него бой на Fight Nights 80, но после боя команда Куилли подала протест. В итоге апелляционная комиссия Союза ММА России изменила результат с победы Хамитова на ничью. 

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Метки:
MMA Хамитов Куат Казахстан

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