Скандальный бой "Казахского гиганта" пересмотрели и "отдали" победу над экс-бойцом UFC

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Сегодня 12:12
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Коллегия из независимых судей пересмотрела между казахстанским бойцом смешанных единоборств Асылжаном Бакытжанулы (15-5) и с экс-файтером UFC россиянином Максимом Гришиным (33-10-2) и вынесла новый вердикт, сообщают Vesti.kz.

Их поединок в весовой категории до 100 килограммов состоялся 15 декабря и стал со-главным событием турнира RCC 17 в Екатеринбурге (Россия). Бой прошел всю дистанцию, и по итогам трех раундов судьи неожиданно единогласным решением судей - 29-28, 29-29, 29-28 отдали победу россиянину. Этот вердикт вызвал негодование у многих болельщиков и комментаторов трансляции.

"После боя команда Асылжана подала апелляцию на вынесенное решение. Коллегия из независимых судей Союза ММА России повторно просмотрела бой и вынесла собственное решение: победа Асылжана Бакытжанулы со счетом 29:28.

По правилам, менять решение в пользу другого бойца по итогам апелляции запрещено, поэтому поединок признан несостоявшимся", - пишет "Вестник ММА".

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