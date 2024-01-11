Коллегия из независимых судей пересмотрела между казахстанским бойцом смешанных единоборств Асылжаном Бакытжанулы (15-5) и с экс-файтером UFC россиянином Максимом Гришиным (33-10-2) и вынесла новый вердикт, сообщают Vesti.kz.

Их поединок в весовой категории до 100 килограммов состоялся 15 декабря и стал со-главным событием турнира RCC 17 в Екатеринбурге (Россия). Бой прошел всю дистанцию, и по итогам трех раундов судьи неожиданно единогласным решением судей - 29-28, 29-29, 29-28 отдали победу россиянину. Этот вердикт вызвал негодование у многих болельщиков и комментаторов трансляции.