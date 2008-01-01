Скандально известный "Персидский дагестанец" устроил стычку с казахстанцем на церемонии "лицом к лицу"

Бойцы встретятся в клетке уже завтра.

Фото: AMC Fight Nights©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Вчера 23:48
Казахстанский боец смешанных единоборств Муратбек Касымбай (10-3) и иранский спортсмен Мохамад Хейбати (2-0), более известный как "Персидский дагестанец", провели традиционную предтурнирную церемонию Face to face ("лицом к лицу") за день до AMC Fight Nights 99 в Москве (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Касымбай и Хейбати, являющиеся полулегковесами, предстоящий бой проведут в легкой весовой категории. Объяснением этому является тот факт, что казахстанский файтер вышел на замену на коротком уведомлении. 

Поединок между экс-претендентом на чемпионский пояс организации Касымбаем и скандально известным "Персидским дагестанцем" станет одним из главных событий карда турнира.

Ранее мы писали подробнее о том, чем знаменит Хейбати и в каких скандалах он был замешан за последний год. Изначально Мохамад должен был встретиться со своим принципиальным соперником - Чоршанбе Чоршанбиевым (6-3-1) из Таджикистана.

Напомним, что на этом же турнире выступит другой казахстанец - тяжеловес Шахмарал Джетписов (9-4).
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Казахстан Россия Москва Иран
Единоборства Смешанные
0
Вчера 23:48
© 2008 - 2020 ТОО «EML»