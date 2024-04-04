Шавката Рахмонова поставили в очередь на титул чемпиона UFC

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Сегодня 11:51
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Шестой номер рейтинга среднего веса UFC американский боец Брендан Аллен поделился мнением о том, кто из его партнером по залу Kill Cliff FC во Флориде (США) станет следующим чемпионом организации, сообщают Vesti.kz.

По его словам, главным фаворитом на получение заветного пояса является казахстанец Шавкат Рахмонов, занимающий третье место в дивизионе.

"Сложно сказать. Я бы сказал, что это Шавкат, если бы не мой чувак Белал Мухаммад - он должен следующим сразиться за титул. У нас много парней, много реальных убийц. Чисто навскидку можно назвать Шавката, но Белал стоит первым в очереди. Я топлю за него от всей души. Мне даже не хочется думать о бое Шавката с Белалом, потому что они оба мои друзья. Белала я знаю вообще очень давно, он один из моих самых близких друзей. Он заслужил подраться за титул. Шавкат тоже мой друг, поэтому я даже не хочу думать о том, что они могут подраться между собой. Конечно, это бизнес и в какой-то момент это должно случиться. Но, отвечая на твой вопрос, скажу, что следующим [чемпионом UFC] буду я, а потом, возможно, Шавкат. Но, надеюсь, Белал станет чемпионом, и на какое-то время сохранит у себя титул", - сказал Аллен в интервью The Schmo.

Напомним, Рахмонов идет в ММА с рекордом 18-0. В UFC казахстанец провел шесть боев и во всех одержал досрочные победы.

Шавкат Рахмонов "получил" бой за титул UFC: есть дата и соперник

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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