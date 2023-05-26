Сестра Рахмонова оформила досрочную победу на турнире Naiza 51 в Алматы

Младшая сестра казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова - Сора одержала победу в рамках турнира Naiza 51 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В предварительном карде Сора Рахмонова встречалась с россиянкой Валерией Карыгиной. Бой проходил в наилегчайшем весе и завершился во втором раунде, когда Рахмонова массированными ударами по сопернице заставила рефери остановить поединок.

До этого поражения Карыгина шла на серии из трех побед подряд, и под эгидой Naiza еще ни разу не проигрывала. Для Рахмоновой эта победа стала четвертой при одном поражении.

Напомним, ранее президент лиги Naiza Нурбек Карабала рассказывал, что у Соры есть шансы совсем скоро попасть в UFC.