Самая горячая девушка-боец потерпела первое поражение в ММА

Билась она с дебютанткой промоушена.

Фото: instagram.com/valerieloureda/
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Сегодня 08:36

Одна из самых сексуальных девушек ММА 22-летняя Валери Лоуреда потерпела первое поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz

Случилось это на турнире Bellator 259 в Анкасвилле (США). 22-летняя американка решением проиграла 26-летней соотечественнице Ханне Гай, для которой это был дебют в промоушене.

Таким образом, Лоуреда потерпела первое поражение в ММА, куда она пришла из таэквондо в феврале 2019 года. В предыдущих трех боях на Bellator она выиграла у американок Колби Флетчер, Ларкин Дэш и Тары Графф. 

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Метки:
MMA


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Сегодня 08:36
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