Самая горячая девушка-боец похвасталась шикарными формами перед возвращением в октагон

Одна из самых сексуальных девушек ММА Валери Лоуреда (3-0-0) выложила в Instagram новые горячие фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лоуреда показала снимки в купальнике, подчеркивающем ее шикарные формы. Кстати, в октагон американка парагвайского происхождения вернется 21 мая. В этот день она сразится против 26-летней соотечественницы Ханны Гай (2-1-0) в рамках турнира Bellаtor 259 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Для последней это будет дебют в этой американской лиге. Изначально поединок планировался на 7 мая, но в итоге был перенесен на 21-е число, о причинах не уточняется.

В смешанные единоборства Лоуреда перешла из таеквондо в феврале 2019 года. В дебютном бою на Bellator победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках также праздновала успех над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.

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