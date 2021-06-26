Российский боец сделал заявление после нокаута от казахстанца и объяснил драку на дуэли взглядов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Бекхан Умаров (3-1) сделал заявление после поражения казахстанцу Азамату Бакытову (7-0) на турнире NFC 31 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся накануне. Бакытов нокаутировал соперника в первом раунде. За день до боя они устроили драку на дуэли взглядов.

Видео нокаута, или как казахстанец наказал российского бойца за дерзость на дуэли взглядов

"Выскажусь по поводу вчерашнего боя. За результат боя оправдываться не собираюсь не перед кем! Я всегда считал и буду считать казахов братским народом, я знаю нашу историю и поэтому всегда позитивно отношусь к этому народу. Только глупый человек будет вмешивать целые нации из-за какого-то боя.

До боя были моменты, где он несколько раз спровоцировал меня своим поведением, но последний толчок головой была последней каплей. На меня тоже смотрят мои родные и близкие - поэтому я не дам никому играть со мной на публику! Но что было то было! Но я не хотел проявить неуважение к остальным братьям.

Благодарю братьев казахов за гостеприимство, прощу прощения если чьи то чувство задел. Всем мира и добра", - написал Умаров на своей странице в Instagram.

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