Резников сделал заявление о реванше после поражения в Гран-при за миллион долларов

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Сегодня 22:10
©instagram/artem.rez

Казахстанский боец Артем Резников высказался о реванше с Эдуардом Вартаняном после поражения в финале Гран-при ACA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Резников уступил Вартаняну нокаутом в третьем раунде главного поединка турнира ACA 159 в Сочи. Бой состоялся в ночь на 17 июня.

"Реванш имеет смысл. Но мне нужно две победы, чтобы встать в строй. Я в данное время вижу своим соперником не Вартаняна, а вижу Али Багова и Юсуфа Раисова. Они очень крутые бойцы, я их уважаю, но поединок с ними будет громкий. Если дай Бог, мне удастся победить их, то тогда реванш с Эдиком будет интересен", - заявил Резников "Вестнику MMA".

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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