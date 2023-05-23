Резников ответил сопернику перед финалом Гран-при за миллион долларов

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Соперник казахстанского бойца Артема Резникова Эдуард Вартанян заявил, что сделает все, чтобы избежать приема "Север-юг", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz. Резников ответил на слова соперника.

"Ну, он заявил, что сделает все - это разные вещи. Не заявил же, что я не сделаю "Север-юг" - сказал, что сделает все, чтобы я его не сделал. Каждый боец выходит - и хочет сделать все, чтобы не попасться на этот прием.

Я не все бои выиграл "Север-югом" - у меня были и победы по очкам, удушением сзади, добиванием… То есть, я не рассчитываю только на один прием", - заявил Резников.

Поединок Резникова и Вартаняна пройдет 16 июня в Сочи на турнире ACA 159 в финале Гран-При ACA в легком весе.

Отметим, что призовой фонд Гран-при АСА составляет порядка миллиона долларов. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов.

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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