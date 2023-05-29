Рахмонов обратился к Казахстанскому Макгрегору

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Сегодня 21:21
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Казахстанский боец UFC, Шавкат Рахмонов (17-0), обратился к своему соотечественнику и одноклубнику, Фанилю Рафикову (21-6), который скоро проведет дебютный бой в новой лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz. 1 июня Рафиков проведет бой в российской лиге "Наше дело" против россиянина Мири Садыгова (7-4-1).

"У нашего брата Фаниля Рафикова 1 июня первый бой в Москве в лиге "Наше Дело". Фаниль удачи тебе, газуй, покажи всем настоящий ногайский дух", - заявил Рахмонов.

Рафиков, известный как Казахстанский Макгрегор должен был провести бой на турнире Naiza 50. Но поединок против Наримана Аббасова не состоялся. Причина отмены боя заключается в травме Рафикова.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Рафиков Фаниль

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