"Пытаться не надо". Резников жестко ответил на критику после отмены боя

Казахстанский боец ММА Артем Резников (25-8) ответил на критику вице-президента лиги АСА Асланбека Бадаева после отмены боя с Юсуфом Раисовым (21-3), сообщают Vesti.kz. Казахстанец объяснил, почему осуждение было необоснованным.

"Бадаев сказал, что я не пытался спасти бой? Когда у тебя температура 39,2, то пытаться не надо - даже с кровати встать тяжело. В этих условиях ни один человек не смог бы и пяти минут пробежать, не то что выйти подраться. Даже если температуру сбили, она забирает все силы, и дело не столько в ней, сколько в болезни.

Можно ли было спасти этот поединок в принципе? Нет. Никак не спасешь, если ты сильно заболел. На определенное время это повлияло на наши с Асланбеком отношения", - заявил Резников в интервью YouTube-каналу "РБ Спорт: Единоборства".