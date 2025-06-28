Прямая трансляция турнира ММА с боем Рахмонова и громкими поединками казахстанцев

Сегодня, 28 июня, в Сочи (Россия) состоится бойцовский турнир лиги Absolute Championship Akhmat - ACA 188. Сразу двое казахстанцев выступят в главном карде этого ивента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всего на АСА 188 пройдут 15 поединков: десять - в прелимах, еще пять - в основном карде.

Бои предварительной части вечера начнутся в 18:25 по казахстанскому времени, а главные поединки - в 22:30.



В главном карде пройдут бои сразу двух казахстанских бойцов. В третьем по значимости поединке вечера встретятся легковесы - казахстанец Артем Резников (22-9) и россиянин Дауд Шайхаев (17-5). Бой начнется ориентировочно в 23:30.

В соглавном событии подерутся полутяжеловесы - казахстанец(16-5) и россиянин(12-5). Это противостояние начнется ориентировочно в 00:00.

Эти бои в прямом эфире покажут на телеканале "Матч ТВ", а также на официальном сайте лиги.

Стоит отметить, что соперник Резникова - Шайхаев - провалил церемонию взвешивания за день до боя. Он будет оштрафован лигой АСА.

Также добавим, что для Бакытжанулы это будет долгожданное возвращение в лигу АСА - последний бой под эгидой этой организации он провел осенью 2021 года.

Любопытно, что в предварительном карде ивента выступит Рахмонов, вот только не казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), а его однофамилец из Таджикистана - Осимхон Рахмонов (15-4). Соперником бойца легчайшего веса будет россиянин Гога Шаматава (21-12).