Прямая трансляция исторического турнира по ММА с боями Хамитова и Касымбая

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 10:59
©HFC

Сегодня, 19 мая в Алматы состоится первый стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championsip (HFC), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исторический турнир примет Almaty Arena, а в списке хедлайнеров будут достаточно громкие имена. В главном поединке вечера выступит легковес Муратбек Касымбай (11-4), также в мейнкарде выступит Куат "Найман" Хамитов (23-8-1).

Оппонентом 27-летнего Касымбая, не выходившего в клетку более полутора лет, будет азербайджанец Аловсет Мамиев (1-0), на счету которого несколько громких боев в Поп-ММА.

"Найман" встретится с россиянином Залимханом Юсуповым (19-13). Для 35-летнего Хамитова это будет второй бой этой весной - в марте он уже удосрочил соперника на турнире лиги Mergen FC.

Еще трое казахстанцев проведут бои в прелимах: непобежденный Азамат Бакытов (5-0), опытный экс-чемпион лиги NAIZA Жуман Жумабеков (12-6), а также известный представитель кулачных боев и Поп-ММА Багдат Дюсембаев (0-2).

Бакытов встретится с россиянином Максимом Соколовым (2-2), оппонентом Жумабекова будет таджикский файтер Азизхан Чоршанбиев (8-1). 

Турнир начнется в 19:00. Трансляция будет доступна на странице промоушена во Вконтакте.

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Метки:
MMA Хамитов Куат Казахстан

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