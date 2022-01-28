Прямая трансляция дебюта казахстанца Оспанова в лиге Хабиба

29 января в Майами казахстанский боец Арман Оспанов (11-4) проведет бой на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 44, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Прямая трансляция турнира промоушена Хабиба Нурмагомедова начнется около 05:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра здесь.

Бой Оспанова с французом Диланом Сальвадором (3-1), который пройдет в полулегком весе, будет пятым по расписанию. Казахстанец перед боем успешно прошел официальное взвешивание.

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