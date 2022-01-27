Арман Оспанов сделал вес перед дебютом в лиге Хабиба

Казахстанец Арман Оспанов (11-4) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 44 (промоушен Хабиба Нурмагомедова), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Оспанов показал на весах 66,2245 килограмма (146 фунтов).
#EagleFC44 OFFICIAL WEIGH-IN RESULTS: Arman Ospanov 146 pic.twitter.com/ynfNmmdkfG— Amy Kaplan (@PhotoAmy33) January 27, 2022
Турнир состоится 29 января, в Майами (Флорида, США). В его в предварительном карде Арман встретится с 28-летним французом Диланом Сальвадором (3-1, по версии Sherdog). Для обоих это будет дебют в лиге Eagle FC.
Оспанов, звезда UFC и чемпион мира по боксу. Кто выступит на первом турнире лиги Хабиба в США