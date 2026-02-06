Прямая трансляция боя Резникова на турнире ACA 200

Сегодня, 6 февраля, в Москве (Россия) состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 200, сообщают Vesti.kz.

В нем примет участие казахстанский боец Артем Резников, который сойдется с Юсуп-Хаджи Зубариевым. Их бой в легком весе будет самым последним в предварительном карде.

Первоначально соперником Резникова значился Магомед Сулумов, который получил травму и не выйдет в октагон.

Прямой эфир пройдет на телеканале Sport Plus и начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что на этом турнире должен был выступить еще один казахстанец Ерасыл Шукатаев. Однако, у него возникли проблемы со здоровьем во время весогонки, поэтому бой с Умалатом Исрапиловым был отменен.

Добавим, что в титульном поединке в наилегчайшем вече сойдутся Азамат Пшуков и Анатолий Кондратьев. В другом титульнике друг другу будут противостоять Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов. Их поединок пройдет в среднем весе. Гасанов является чемпионом лиги.