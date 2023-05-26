Прямая трансляция боя казахстанца в топовой лиге

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 14:55
©Vesti.kz, Мейірбек Тажкуранов

Сегодня, 26 мая казахстанский боец Али Кабдулла (8-1-1) проведет бой на турнире ONE Championship - ONE Lumpinee 18 в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником бойца столичного клуба Tobet Top Team будет бразилец Ричард Годой (15-4).

Кабдулла во второй раз за два месяца подерется в Таиланде на турнирах, проводимых под эгидой ONE Championship. В конце марта казахстанец в третьем раунде нокаутировал другого бразильца Алиссона Барбозу.

34-летний Ричард - опытный джитсер с десятью победами сабмишенами, идущий на серии из пяти викторий кряду. Он точно не будет легкой прогулкой для Али, но у казахстанца будет лишь одна цель - одержать очередную победу. 

Бой Кабдулла - Годой будет открывать кард турнира. Начало ивента в 18:30 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале промоушена.

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Метки:
MMA

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