Прямая трансляция боя казахстанца в топовой лиге

Сегодня, 26 мая казахстанский боец Али Кабдулла (8-1-1) проведет бой на турнире ONE Championship - ONE Lumpinee 18 в Бангкоке (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником бойца столичного клуба Tobet Top Team будет бразилец Ричард Годой (15-4).

Кабдулла во второй раз за два месяца подерется в Таиланде на турнирах, проводимых под эгидой ONE Championship. В конце марта казахстанец в третьем раунде нокаутировал другого бразильца Алиссона Барбозу.

34-летний Ричард - опытный джитсер с десятью победами сабмишенами, идущий на серии из пяти викторий кряду. Он точно не будет легкой прогулкой для Али, но у казахстанца будет лишь одна цель - одержать очередную победу.

Бой Кабдулла - Годой будет открывать кард турнира. Начало ивента в 18:30 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале промоушена.