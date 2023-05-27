Прямая трансляция битвы Т-34 с чемпионом из Казахстана и рекордной защиты титула OCTAGON

Новости спорта Единоборства MMA
Сегодня 12:53
©Octagon

Сегодня, 27 мая, в Алматы во Дворце Спорта имени Балуан Шолака пройдет грандиозный турнир OCTAGON 45, передает корреспондент Vesti.kz.

В турнире примут участие бойцы из Казахстана, Кыргызстана, Бразилии, Египта, Узбекистана, Индии и России. В рамках ивента запланировано 15 поединков.

В главном событии вечера чемпион лиги в наилегчайшем весе казахстанец Дамир Толенов проведет защиту титула против Султанбека Орозмамат уулу из Кыргызстана. В со-главном поединке вечера чемпион лиги в полутяжелом весе казахстанец Карим Рузбакиев сразится против звезды ПОП-ММА из России Данияла Т34 Эльбаева.

Начало турнира OCTAGON 45 – 18:00 по времени Астаны.

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Метки:
Бои по смешанным правилам

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