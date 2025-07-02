Промоутер сделал заявление о реванше Жумагулова с бойцом из команды Хабиба

Президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев дал интервью корреспонденту Vesti.kz. Он приехал в Стамбул (Турция) в качестве гостя боксерского ивента IBA.PRO 7. В ходе беседы он рассказал о планах своего промоушена в Казахстане и высказался о возможном реванше между Жалгасом Жумагуловым (18-9) и Тагиром Уланбековым (17-2).

Впервые Жалгас и Тагир, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, встретились в титульном поединке Fight Nights в августе 2018 года. Решением большинства судейских голосов победу одержал казахстанец.

"Это логичный бой спустя много лет, после того скандального, как я считаю, решения. Это было бы логично. Но не думаю. Тагир идет дальше, в UFC всерьез и надолго, как, кстати, и Азат Максум. Итог их боя не станет поводом для увольнения кого-то из них, думаю, что оба будут выступать дальше (в UFC). У меня в голове есть потенциальные соперники для Жумагулова. Было бы интересно устроить реванш Жумагулов - Уланбеков с точки зрения бизнеса? А там, глядишь, и Али Багаутинов возбудиться (улыбается). Ему 40 лет уже, конечно. Тот бой был сумасшедший, на встречных курсах, сейчас они уже этот уровень не покажут, и будет чувство такое... нафталинчик такой будет", - сказал Гаджиев корреспонденту Vesti.kz Димашу Тулегенову.

Также в интервью Гаджиев рассказал о планах организовать несколько турниров по боксу и ММА в Казахстане, а еще сделал важное заявление о Фаниле Рафикове (24-6). Обо всем этом можете узнать ниже:

Отметим, что на прошлой неделе 36-летний Жумагулов стал чемпионом чешской лиги OKTAGON в наилегчайшем весе. Что касается 33-летнего Уланбекова, то он на позапрошлой неделе победил казахстанца Азата Максума (15-2) в UFC, однако многие посчитали этот исход противостояние несправедливым.