Президент Bellator назвал имя следующего соперника Федора Емельяненко

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 16:17
©Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер раскрыл имя возможного следующего соперника известного российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на BJPenn.

Ранее стало известно, что Емельяненко планирует провести свой прощальный поединок в этом году. 

"Мы предложили Андерсону Сильве бой в ММА против Федора. У нас с ним был довольно короткий разговор, но думаю, нам стоит вернуться к его обсуждению. В клетке встретятся лучший боец против второго лучшего", - рассказал глава организации.

Кокер добавил, что хочет провести поединок в Японии или на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. "Договориться о весовой категории будет сложно, но сначала нужно начать диалог, а там посмотрим", - сказал он.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Что касается Сильвы, то бразилец в профессиональной карьере провел 46 боев, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Емельяненко Федор MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:14
MMA
Скандальный соперник "Наймана" проиграл ветерану на Bellator 285
Сегодня , 09:31
MMA
Казахстанец с 25 победами выступил на турнире ACA 145
Вчера , 16:17
MMA
Президент Bellator назвал имя следующего соперника Федора Емельяненко
Вчера , 15:26
MMA
Казах из UFC узнал следующего соперника
Вчера , 15:16
MMA
В команде Чимаева ответили на претензии Хабиба
Вчера , 13:01
MMA
Раскрыты планы UFC на бой между Чимаевым и Рахмоновым
Вчера , 11:45
MMA
Прямая трансляция турнира лиги Naiza с двумя титульными боями
22 сентября, 12:16
MMA
Новый уровень казахстанской лиги OCTAGON: приглашение Озила, популярность Еркебулана Токтара и попадание в топ-10 промоушенов мира
21 сентября, 12:56
MMA
Первый боец из Таджикистана появился в истории UFC. В 2019-м у него сорвался бой с Куатом Хамитовым
21 сентября, 08:12
MMA
17-летний американец может стать самым молодым бойцом в истории UFC
© 2008 - 2022 ТОО «EML»