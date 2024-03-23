Претендовавший на UFC казахстанец сделал заявление о скандальном дебюте в новом промоушене

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 23:59
©instagram.com/ashimarman92

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Арман Ашимов на своем аккаунте в Instagram высказался о дебютном поединке в новом промоушене, передает Vesti.kz.

Он выступил на турнире Rizin Landmark 9 в Кобе (Япония) и сразился с местным бойцом Юсакой Накамурой. Поединок наилегчайшей весовой категории прошел всю трехраундовую дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу японца. Однако зрители и эксперты неоднозначно отреагировали на этот результат.

"Ассаламалейкум, друзья! Большое спасибо за поддержку! Мы потерпели поражение. Никакого сожаления нет. Что было, то прошло. Все нормально", - отметил Ашимов.

 

Таким образом, Накамура выиграл свой 19-й бой при десяти поражениях и одной ничьей. Ашимов уступил в четвертый раз при 12 победах и одном ничейном результате.

У Ашимова этот бой стал первым в ММА с 2021 года.

Метки:
MMA
Новости
Вчера , 23:59
MMA
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