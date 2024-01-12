Появилось видео спасения Шавката Рахмонова от жестокого нокаута

Новости спорта Единоборства MMA
Вчера 11:30
©Vesti.kz, Турар Казангапов

В сети появилось видео одноного из боев непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

На видео представлен эпизод боя "Номада" с Фаридуном Одиловым из Таджикистана в рамках турнира "Битва Номадов", который прошел в мае 2018 года в Астане. Одилову в этом поединке удалось сбить Рахмонова с ног и начать его добивание в партере. Однако, казахстанец избежал поражения нокаутом после сигнала об окончании раунда. В итоге, Рахмонов сам победил техническим нокаутом в третьем раунде. 

"Шавкат Рахмонов сбит с ног и спасен гонгом на региональной арене", - пишет аккаунт Casual MMA в соцсети X (бывший Twitter).

Последний бой Рахмонов, выступающий в UFC, провел 17 декабря на турнире UFC 296. В этом поединке он задушил Стивена Томпсона: американец впервые проиграл сабмишеном. После этой победы "Номад" поднялся на третье место в рейтинге полусредневесов UFC.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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