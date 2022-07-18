Появилось видео реакции фанатов на появление Хабиба в Актау

Появилось видео попытки фанатов пробиться к Хабибу Нурмагомедову после совместного турнира по ММА организаций Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship в Актау, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир прошел 16 июля. Хабиб является владельцем Eagle FC. Гость находился в плотном кольце охраны и полиции, но фанаты не оставляли надежд прикоснуться к кумиру.

В главном событии турнира казахстанец Даурен Ермеков (15-5) стал временным чемпионом Eagle FC в среднем весе, нокаутировав россиянина Гамзата Хирамагомедова (9-2).

Хабиб Нурмагомедов прилетел в Актау 15 июля и сразу отправился на пресс-конференцию перед турниром.

Также бывший чемпион UFC в легком весе посмотрел Актау.

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