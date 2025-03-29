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Сегодня 09:30

Появились неожиданные новости о спортивной карьере сестры Рахмонова

©instagram.com/rakhmonova____

Чемпионка лиги Alash Pride Замзагуль Файзолланова рассказала будет ли продолжать спортивную карьеру Сора Рахмонова, передают Vesti.kz

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Сестра Шавката Рахмонова не планирует возобновлять карьеру и сосредоточена на семейной жизни. 

"Мы с Сорой разные люди. Сора вышла замуж, и я не думаю, что она вернется в спорт. Она и раньше говорила, что если выйдет замуж, оставит спорт. Думаю, Сора нашла свой жизненный путь", — сказала Замзагуль в интервью SPORT+. 

Ранее, Сора Рахмонова планировала выступить в претендентской серии Даны Уайта и побороться за контракт с UFC, однако была вынуждена сняться с боя из-за травмы, а затем вышла замуж и оставила идею с продвижением карьеры в ММА. 