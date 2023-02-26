Потасовка Серика Сапиева с борцом получила продолжение

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев продолжил выяснять отношения с борцом после потасовки на турнире Naiza 49, который прошел в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел во время игры Batyrball (смесь борьбы и баскетбола). В одном из эпизодов Зелимхан Мусиханов применил против Сапиева борцовский прием - это не понравилось боксеру, после чего в октагоне завязалась потасовка. Спортсменов удалось разнять.

Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке, когда пытались помириться. Сапиев и Мусиханов пожали другу руки, но драка едва не вспыхнула вновь. "Ты мне говоришь: "Так больше не делай". А я тоже горячий!" - заявил Сапиев.

После этого в конфликт вступил тренер борца и обратился к Сапиеву: "Я его личный тренер. Ты же сам подписался на эти правила. Тебя бросают, но ты же сам подписался! Ты, блин, олимпийский чемпион, молодого пацана бьешь! Не стыдно ли тебе? Ты какой пример подаешь?"

В итоге Сапиев и борец пожали друг другу руки и разошлись.