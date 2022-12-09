Полноценный чемпион без боя? Сорвался титульный поединок Даурена Ермекова в лиге Хабиба

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Вчера 20:27
©instagram.com/odilov.faridun/

Поединок временного чемпиона в среднем весе казахстанца Даурена Ермекова на турнир бойцовской лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в Атырау против Фаридуна Одилова из Таджикистана, скорее всего, не состоится, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Вестник MMA".

Сообщается, что Одилов в качестве чемпиона Eagle FC в среднем весе не сделал вес категории, превысив его на 1,8 килограмма, и, по правилам организации, был лишен титула.

"Бой Фаридуна Одилова и Даурена Ермеков,а по нашим данным, не состоится на EagleFC51 с вероятностью в 99 процентов. Сейчас еще идут переговоры между сторонами, но все идет к тому, что поединок отменят.

Напомним, что у Фаридуна возникли проблемы во время весогонки, он не смог уложиться в рамки среднего дивизиона, допустив перевес в 1,8 килограмма, за что был лишен титула. Даурен Ермеков стал полноценным чемпионом EagleFC в среднем весе, потому что до этого он носил титул временного чемпиона", - пишет источник.

Сам Одилов попытался объяснить перевес.

Отметим, что 30-летний представитель Таджикистана два года удерживал пояс чемпиона лиги Eagle FC. Что касается 34-летнего казахстанца, то он в июле этого года стал временным чемпионом. Их очный бой так и не состоялся в первой половине года, поэтому руководство лиги ввело временное чемпионство.

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Метки:
Ермеков Даурен MMA Eagle FC

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