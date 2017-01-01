Уже побеждал казахстанца и стремится к чемпионству. Что известно о чеченском сопернике Касымханова на турнире АСА 115

Димаш Тулегенов

Казахстанский полулегковес Нурсултан Касымханов (11-2) готовится к бою на турнире по смешанным единоборствам АСА 115, который пройдет в Москве 13 декабря. Корреспондент Vesti.kz рассказал о победной серии 28-летнего бойца и карьерном пути его соперника.



Касымханов в основном карде турнира встретится с российским бойцом Алиханом Сулеймановым (11-2). У оппонентов абсолютно одинаковый профессиональный рекорд, включающий в себя 11 побед при двух поражениях.

Говоря о представителе команды Alash Pride, стоит отметить, что он идет на серии из трех побед кряду. В апреле 2018 года Касымханов на турнире АСВ 85 единогласным решением судей уступил Богдану Барбу (16-12) из Румынии. С тех пор казахстанский файтер не проигрывал, выиграв в трех следующих поединках.

Россиянина Александра Педусона (12-4) Нурсултан победил решением, а вот бразильцу Сандерсону Сантосу (9-4) и белорусскому спортсмену Ивану Жвирблие (7-6) повезло куда меньше - они оба оказались в нокауте уже в первом раунде.



Вот только Сулейманова вряд ли можно удивить серией из трех побед. У самого уроженца Грозного, представляющего бойцовский клуб "Ахмат", сейчас победный страйк из шести поединков.

Всю свою карьеру Алихан проводит в лиге АСА (первоначальное название - АСВ). В последний раз он проигрывал в октябре 2016 года, техническим нокаутом уступив англичанину Дэниэлу Кроуфорду (10-3). С того момента Сулейманов провел шесть боев, выиграв в каждом из них.

Свой последний поединок он провел с другим казахстанцем - Ермеком Тлауовым (16-7), победив техническим нокаутом. Отметим, что Тлауов, как и Касымханов, представляет команду Alash Pride.



После своего последнего боя Сулейманов рассказывал, что начал заниматься вольной борьбой с шести лет, но страсть драться на кулаках зачастую брала вверх, поэтому в школьные годы происходило большое количеств драк.

В 13 лет юный Алихан узнал о боевых смешанных единоборствах, где можно совмещать и желание драться, и умение бороться, после чего понял, что это и есть его жизненный путь. После победы над Тлауовым чеченский боец выразил уверенность в том, что уже заслуживает боя за чемпионский пояс. В настоящее время чемпионом АСА в полулегком весе является бразилец Фелипе Фроес (18-4).







Что же касается стиля ведения боя, то Нурсултан предпочитает проводить поединки в стойке, о чем свидетельствуют четыре победы нокаутом, а также тот факт, что сабмишеном он в последний раз выигрывал шесть лет назад.

Говоря о Сулейманове, отметим, что его наиболее сильной стороной все же является борьба - шесть из 11 побед он добыл болевыми приемами и удушением. Отметим, что ни один из бойцов не входит в топ-10 претендентов на пояс АСА в полулегком весе.



Напомним, что возглавит кард АСА 115 бой в полутяжелом весе между российскими бойцами Магомедом Исмаиловым (16-2-1) и Иваном Штырковым (17-1-1).

Турнир пройдет в воскресенье, 13 декабря, а его начало запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана. О трансляции и карде турнира вы можете прочитать здесь.