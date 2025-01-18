Победивший Нурмагомедова казах нокаутировал чемпиона

Сегодня, 18 января, в Люйляне (Китай) состоялся бойцовский турнир по ММА местной лиги JCK Kings 007, передают Vesti.kz.

В соглавном событии ивента непобежденный казахстанец Саламат Исбулаев (8-0) встретился с Туулом Намнанбаяром (6-2) из Монголии.

Исбулаев нокаутировал оппонента в первом раунде и этим самым отпраздновал свой восьмой успех в карьере. Для Намнанбаяра это вторая неудача при шести выигрышах.

27-летний Намнанбаяр является обладателем пояса монгольской лиги MGL-1, а 28-летний Исбулаев - чемпион казахстанского промоушена Alash Pride.

Исбулаев выступает в профи с января 2023 года. В прошлом году он одержал четыре победы. В сентябре нокаутировал ранее небитого россиянина Муслима Нурмагомедова и стал чемпионом Alash Pride, а в конце ноября защитил титул против другого россиянина Нурди Гацаева.