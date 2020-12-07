Первооткрыватель и кровавая заруба. Как казахстанские бойцы выступили на дебютном турнире промоушена Хабиба

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Дебютный турнир лиги Eagle FC(EFC) под руководством легендарного бойца Хабиба Нурмагомедова прошел с особым успехом для казахстанских спортсменов. Сразу четверо бойцов из пяти, представлявших Казахстан на этом ивенте, вышли из клетки победителями. Корреспондент Vesti.kz - о результатах боев и о том, что было сказано после поединков.
2 декабря Хабиб на своей пресс-конференции в Москве подтвердил информацию о покупке промоушена Gorilla Fighting Championhip(GFC). Непобежденный файтер сообщил о переименовании лиги в Eagle FC (Eagle в переводе с английского - "Орел", это прозвище Нурмагомедова). Он заявил, что собирается сделать из EFC организацию, которая будет работать с молодыми многообещающими бойцами и способствовать их развитию до самого высокого уровня. Чемпион UFC в легком весе пообещал много интересных изменений в лиге, которые должны понравиться действующим спортсменам. Кое-какие перемены в лучшую сторону уже заметны. К примеру, у бойцов была более стильная единая экипировка с названием промоушена, в социальных сетях начали публиковать интересные проморолики к боям в стиле лучших лиг мира, да и сама атмосфера турнира EFC 30 была несколько другой. На арене в Москве присутствовал сам Хабиб, а также целый ряд других известных бойцов: чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, близкий друг Нурмагомедова Ислам Махачев, бывший чемпион GFC Тагир Уланбеков и многие другие.
Первый победитель в истории лиги Хабиба - боец из Казахстана
Открывал турнир бой казахстанца Азамата Маркабаева (7-3) и представителя России Селема Евлоева (4-3). Казахстанец выходил в клетку в роли андердога. Селем, являющийся родным братом непобежденного бойца UFC Мовсара Евлоева, довольно уверенно начал поединок. Мощные удары Селема ногами раз за разом доставляли актюбинцу неприятности. В первом раунде Евлоев был лучше в стойке, но за казахстанцем был контроль в партере, также на счету Маркабаева попытка проведения удушения. Но добиться своего бойцу из команды Arlan MMA Pro Team было суждено уже во второй пятиминутке, когда он успешно поймал руку соперника на болевой прием. Евлоев не сдавался, но выкрик издал, после чего рефери засчитал это как вербальную сдачу. Ингушский боец был недоволен, а в его команде даже пообещали пересмотреть бой с руководством лиги. Но победа есть победа, а Маркабаев занесет себе ее в актив.
"Бой был тяжелый. В начале раунда я травмировал ногу, тяжело было двигаться и бить его. Пытался идти на него, хотел наносить удары, но у меня подворачивалась нога. Еле как стоял на этой ноге. Успел перевести его в партер, поэтому и получилось выйти на болевой прием. Судья остановил бой после его крика. Спасибо всем болельщикам, всем тем, кто болел! Алға Қазақстан!" - сказал после боя Азамат.
Продолжение без перерыва
Только казахстанские любители ММА начали праздновать победу Маркабаева, как тут же был объявлен выход в октагон Дияра Нургожая (5-0). Его соперником был россиянин Сергей Барышев (2-2). Здесь бой завершился, едва начавшись. Уже на 27-й секунде Барышева от серьезного избиения спас рефери, обслуживавший данный поединок. Непобежденный казахстанец в удачный момент нанес по голове соперника мощнейший удар ногой. Барышев, теряя равновесие, получил еще один такой же, но уже через выставленный блок. Быстрый технический нокаут Дияра и продолжение победной серии!
"Подготовку к бою я проходил в Нур-Султане в зале Tobet Top Team. У меня был большой простой, больше полутора лет я не дрался. Из-за этого мне нужны были хорошие сборы. Тренировочный лагерь я провел очень хорошо, набрал оптимальную форму. Потом уже по бою дали соперника. Мы готовились уже к нему, тот парень был намного крупнее, физически гораздо мощнее. Но когда мы уже вылетали - нам поменяли соперника. Назад пути уже не было, и мы просто согласились, а соперника увидели уже на месте. Бой прошел так, как прошел, сказать мне особо нечего. Двигаемся вперед, Алла берса, впереди еще большие победы!" - прокомментировал свой бой Дияр.
Кровавая бойня и третья досрочная победа для спортсменов из Arlan MMA Pro Team
Спустя еще несколько боев карда в октагон вышел казахстанец Санжар Адилов (6-1-1). Его соперником был кыргызстанский файтер Бектурсун Кайпназар (8-8). Завершилось все в концовке первого раунда, в котором с явным преимуществом доминировал Адилов. Санжар нанес большое количество ударов в доминирующей позиции в партере. В самом конце пятиминутки Адилову удалось забрать спину соперника и провести удушающий прием, вследствие которого Бектурсун был вынужден капитулировать.
Свою победу казахстанец прокомментировал так: "Бой провел отлично. Я рад вернуться после большого простоя. Проходил подготовку в клубе "Еркін күш" города Актобе. Подготовка прошла очень плодотворно. Хотел бы поблагодарить Айбека Шокпутова, который выстроил мне четкий план на поединок. Я придерживался геймплана, поэтому все получилось так, как мы и планировали. И это несмотря на то, что два или три раза у меня менялся соперник, а имя его я узнал буквально в день взвешивания. Дальше - больше".
15 минут напряженного боя и заслуженная победа
Жасулан Акимжан (5-2) стал четвертым казахстанцем, вышедшим в клетку. Соперником 23-летнего Жасулана был 20-летний россиянин Тимур Акаба (3-2). Поединок прошел через всю дистанцию в 15 минут, но преимущество Акимжана было неоспоримым. Можно сказать, что лишь каким-то чудом Акаба выстоял этот бой до конца. После победы Акимжан посвятил свой успех покойному тренеру и отцу Хабиба Абдулманапу Нурмагомедову, который покинул свет в июле этого года. После боя в команде Tobet Top Team сообщили, что за две недели до поединка Акимжан сломал нос на одном из контрольных спаррингов. Однако боец принял решение не сниматься с боя и продолжать подготовку.
"По бою - все хорошо. Была пара нюансов, из-за которых не смог полностью раскрыться. Были ошибки, теперь будем над ними работать. Самое главное, что победа есть. Будем теперь еще лучше выступать. Что касается эмоций, то они просто зашкаливают, после долгого простоя и проигрыша - очень мощно! Теперь набрался уверенности и буду газовать!" - поделился Жасулан после боя.
Горький опыт, но очень полезный
В соглавном бою вечера казахстанский спортсмен Кирилл Хомицкий (8-2) вышел в клетку против бывшего претендента на пояс GFC в среднем весе Артура Гусейнова (25-9). Сразу отметим, что Кирилл вышел на этот поединок на коротком уведомлении, заменив первоначального противника дагестанского бойца. Несмотря на большое желание в глазах Хомицкого, опыт Гусейнова помог ему завладеть преимуществом и завершить бой техническим нокаутом уже в первом раунде. Безусловно, 36-летний Гусейнов был большим фаворитом в этом поединке, но все равно 25-летний казахстанец был огорчен этим поражением. После боя Артур отдал должное Хомицкому, назвав его удары тяжелыми, особенно выделив атаки ногами. Стоит отметить, что в марте следующего года Кирилл должен будет принять участие в известном реалити-шоу от создателей UFC - The Ultimate Fighter (TUF). Ранее казахстанцы в этом шоу не снимались. Победителю сезона TUF предоставляют контракт с UFC на особых условиях.
Напомним, турнир EFC 30 прошел в Москве в пятницу, 4 декабря. В главном поединке вечера претендент на пояс в легком весе Мехди Дакаев (12-2) победил чемпиона Гаджи Рабаданова (14-4-1) и стал новым обладателем титула в весе 70 килограммов.
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