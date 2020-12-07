Первооткрыватель и кровавая заруба. Как казахстанские бойцы выступили на дебютном турнире промоушена Хабиба

Димаш Тулегенов

Дебютный турнир лиги Eagle FC (EFC) под руководством легендарного бойца Хабиба Нурмагомедова прошел с особым успехом для казахстанских спортсменов. Сразу четверо бойцов из пяти, представлявших Казахстан на этом ивенте, вышли из клетки победителями. Корреспондент Vesti.kz - о результатах боев и о том, что было сказано после поединков.

2 декабря Хабиб на своей пресс-конференции в Москве подтвердил информацию о покупке промоушена Gorilla Fighting Championhip (GFC). Непобежденный файтер сообщил о переименовании лиги в Eagle FC (Eagle в переводе с английского - "Орел", это прозвище Нурмагомедова). Он заявил, что собирается сделать из EFC организацию, которая будет работать с молодыми многообещающими бойцами и способствовать их развитию до самого высокого уровня. Чемпион UFC в легком весе пообещал много интересных изменений в лиге, которые должны понравиться действующим спортсменам. Кое-какие перемены в лучшую сторону уже заметны. К примеру, у бойцов была более стильная единая экипировка с названием промоушена, в социальных сетях начали публиковать интересные проморолики к боям в стиле лучших лиг мира, да и сама атмосфера турнира EFC 30 была несколько другой. На арене в Москве присутствовал сам Хабиб, а также целый ряд других известных бойцов: чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, близкий друг Нурмагомедова Ислам Махачев, бывший чемпион GFC Тагир Уланбеков и многие другие.



