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Попадет в лучшую лигу мира? Казахстанский боец примет участие в реалити-шоу президента UFC

Шоу TUF 29 пройдет в марте следующего года.

Попадет в лучшую лигу мира? Казахстанский боец примет участие в реалити-шоу президента UFC
Кирилл Хомицкий. Фото со страницы спортсмена в ВКонтакте
Новости спорта Смешанные UFC
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25-летний казахстанский средневес Кирилл Хомицкий (8-1) подписал контракт на участие в известном реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), которое проходит под эгидой UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее о 29-м сезоне TUF и оценивает шансы казахстанца попасть в лучшую лигу мира после участия в шоу. 

Хомицкий начал профессиональную карьеру в 2012 году на турнире М-1 в столице Казахстана, заставив соперника сдаться после успешного проведения удушения "гильотиной". Свой второй бой Кирилл проиграл представителю Кыргызстана Тилеку Машрапову (10-4). По сей день это поражение является единственным в профессиональной карьере Хомицкого. С тех пор Кирилл провел семь победных боев подряд. Еще ни разу в карьере казахстанца не было результатов с судейским решением: две победы нокаутом, шесть - сдачей соперников, а единственное поражение тоже было вследствие успешного удушающего приема противника. 


Свой последний бой Хомицкий провел в ноябре прошлого года на совместном турнире лиг AFC и GFC в Азербайджане. Тогда Хомицкий уже на 33-й секунде задушил Ивана Сафонова (3-16) из России. Стоит отметить, что ни один из оппонентов Кирилла, которых он победил, не выделялся успешным профессиональным рекордом - пять из них были дебютантами, а еще трое имели отрицательный баланс побед и поражений. С хорошими показателями шел лишь Машрапов, которому Хомицкий и проиграл. 

TUF - спортивное реалити-шоу, которое было запущено руководством UFC в 2005 году. Съемки последнего на данный момент сезона - TUF 28 - проходили с августа по ноябрь 2018 года, главными лицами того шоу были средневесы Роберт Уиттакер (22-5) и Келвин Гастелум (15-6-0-1).

Сюжет этого шоу разворачивается во время тренировочных процессов двух команд. Каждую команду возглавляет главный тренер, обычно ими становятся хедлайнеры всего сезона. Чаще всего именно тренеры проводят бой между собой в концовке сезона реалити-шоу.

В свое время любители шоу видели процесс подготовки бойцов в исполнении Джона Джонса (26-1-0-1) и Чейла Соннена (31-17-1), Конора МакГрегора (22-4) и Юрайи Фэйбера (35-11), Коди Гарбрандта (12-3) и Ти Джея Диллашоу (16-4), а также многих других. Особо привлекательным для зрителей получалось шоу, если между главными тренерами существовала реальная вражда. 



Шоу проходит по турнирной сетке в разных весовых категориях. В финале могут сразиться как представители разных команд, так и бойцы, тренировавшиеся на протяжении всего сезона друг с другом. Победители реалити-шоу, в котором могут выступать как профи с любителями, так и вообще обычные медийные личности, награждаются эксклюзивным контрактом с UFC, в котором есть некие особые условия, вероятнее всего - финансовые.

Но в последние годы существует тенденция, что контракт могли получить и другие участники шоу, которые здорово проявили себя на TUF, хоть и не добились победы. Кстати, бои, проведенные в рамках TUF, в профессиональном рекорде не учитываются.



Стоит отметить, что 29-й сезон TUF будет впервые транслироваться на стриминговом сервисе ESPN+, что придаст шоу еще больше популярности. Сезон должен начаться в марте следующего года, но пока непонятно, кто будет в главных ролях TUF 29.

Существует такая вероятность, что боссы UFC смогут договориться с топовыми полусредневесами Колби Ковингтоном (16-2) и Хорхе Масвидалем (35-14), между которыми когда-то были братские отношения, но теперь они друг друга ненавидят и раз за разом обмениваются нелицеприятными словами через журналистов. 



Для Хомицкого участие в шоу TUF - великолепная возможность показать себя промоутерам лучших лиг мира. Пока рано говорить о том, что Кирилл близок к подписанию контракта с UFC, ведь в одном сезоне шоу выступают более десятка бойцов. Но факт остается фактом: Кирилл станет первым казахстанцем, который попадет на экраны телевидения в шоу TUF. 

Напомним, что на сегодняшний день контракт с UFC заключен у четырех бойцов, представляющих Казахстан - Марии Агаповой (9-2), Шавката Рахмонова (13-0), Жалгаса Жумагулова (13-4) и Сергея Морозова (16-4). Также ранее сообщалось, что близок к подписанию контракта с UFC Арман Оспанов (11-3). Помимо перечисленных файтеров, в лучшей лиге мира также выступает этнический казах Дамир Исмагулов (19-1), являющийся гражданином России.

Фото: UFC (1), Sportskeeda (2)

 

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Метки:
MMA UFC МакГрегор Конор Агапова Мария в UFC Рахмонов Шавкат Жумагулов Жалгас Морозов Сергей Оспанов Арман Исмагулов Дамир Казахстан Актобе

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