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Казахстанец, который может попасть в UFC, проиграл нокаутом в первом раунде на турнире Хабиба

Это второе поражение в карьере файтера.

Казахстанец, который может попасть в UFC, проиграл нокаутом в первом раунде на турнире Хабиба
Сергей Хомицкий и Артур Гусейнов. Кадр из трансляции
Новости спорта Единоборства Смешанные
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25-летний средневес из Нур-Султана Кирилл Хомицкий (8-2) проиграл в соглавном бою вечера на ивенте EFC 30 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником казахстанца был 36-летний экс-претендент на пояс временного чемпиона организации Артур Гусейнов (25-9). В первом же раунде дагестанский боец записал на свой счет несколько тейкдаунов. После одного из переводов в партер Артур начал активно атаковать Хомицкого из удобной позиции сверху, после чего рефери остановил поединок вследствие пассивной защиты казахстанского спортсмена. 


Отметим, что в прошлом месяце стало известно об участии Хомицкого в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), основателями которого являются руководители UFC. В зависимости от успехов на TUF каждый участник может претендовать на попадание в лучшую лигу мира.

Любопытно, что в декабре прошлого года Гусейнов в бою за пояс временного чемпиона проиграл другому казахстанцу, действующему обладателю титула в среднем весе Даурену Ермекову (14-5).

Поражение Хомицкого стало первым для казахстанских бойцов в текущем карде. Ранее свои победы одержали Азамат Маркабаев, Дияр Нургожай, Санжар Адилов и Жасулан Акимжан

Напомним, что владельцем промоушена EFC с недавних пор является непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов.

 

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Казахстан Нур-Султан Ермеков Даурен

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