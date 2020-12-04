Казахстанец, который может попасть в UFC, проиграл нокаутом в первом раунде на турнире Хабиба

25-летний средневес из Нур-Султана Кирилл Хомицкий (8-2) проиграл в соглавном бою вечера на ивенте EFC 30 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником казахстанца был 36-летний экс-претендент на пояс временного чемпиона организации Артур Гусейнов (25-9). В первом же раунде дагестанский боец записал на свой счет несколько тейкдаунов. После одного из переводов в партер Артур начал активно атаковать Хомицкого из удобной позиции сверху, после чего рефери остановил поединок вследствие пассивной защиты казахстанского спортсмена.
Отметим, что в прошлом месяце стало известно об участии Хомицкого в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF)
, основателями которого являются руководители UFC
. В зависимости от успехов на TUF каждый участник может претендовать на попадание в лучшую лигу мира.
Любопытно, что в декабре прошлого года Гусейнов в бою за пояс временного чемпиона проиграл другому казахстанцу, действующему обладателю титула в среднем весе Даурену Ермекову
(14-5).
Поражение Хомицкого стало первым для казахстанских бойцов в текущем карде. Ранее свои победы одержали Азамат Маркабаев
, Дияр Нургожай
, Санжар Адилов
и Жасулан Акимжан
.
Напомним, что владельцем промоушена EFC с недавних пор является непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов
.
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