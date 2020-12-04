Казахстанский файтер выиграл в "кровавой бойне" на турнире Хабиба

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24-летний казахстанский боец Санжар Адилов (6-1-1) победил на турнире EFC 30 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В своем поединке Адилов оказался сильнее представителя Кыргызстана - Бектурсуна Кайыпназара (9-8). С первых секунд боец из Караганды завладел инициативой, а затем перевел соперника в партер, где продолжил добивать оппонента. За 15 секунд до конца стартового раунда 26-летний Бектурсун сдался после успешно проведенного удушающего приема в исполнении Адилова.
Для Санжара это был первый бой за полтора года. Благодаря этому выигрышу Адилов завоевал вторую победу подряд.
Напомним, что в среду чемпион UFCХабиб Нурмагомедов объявил о покупке промоушена GFC. С сегодняшнего ивента лига называется Eagle FC (EFC).