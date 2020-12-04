Казахстанец нокаутировал соперника на 27-й секунде боя на турнире Хабиба

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Небитый казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай (5-0) добыл свою очередную победу, нокаутировав россиянина Сергея Барышева (2-2) на турнире EFC 30 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой был остановлен рефери спустя 27 секунд после его начала. Нургожай пробил мощный удар ногой по голове, а после добавил еще один через блок. 19-летний соперник Дияра оказался на настиле октагона, и этого оказалось достаточно для победы.
Это первый бой Нургожая за полтора года. Теперь на его счету пять побед и ни одного поражения.
Отметим, что это второй выигрыш для казахстанских бойцов в текущем карде лиги EFC, которая ранее называлась GFC и теперь выкуплена Хабибом Нурмагомедовым.Ранее историческую победу добылАзамат Маркабаев.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне